Uppgifter: Gais säkrar upp Fredrik Holmberg

Fredrik Holmberg ser ut att säkras upp av Gais.

Parterna uppges vara överens om ett nytt avtal.

Det nya kontraktet uppges sträcka sig över 2029 enligt GP.

Foto: Bildbyrån

Fredrik Holmberg har gjort otrolig succé sedan han tog över Gais.

46-åringen har tagit Göteborgsklubben från division ett till allsvenskan och med fjolårets tredjeplacering så väntar nu Europakval för Göteborgsklubben under 2026.

I och med succén så har det ryktats en hel del kring Holmbergs framtid, men nu kommer rapporter som pekar mot att hans framtid fortsatt är i Gais.

GP rapporterar nämligen nu att Gais och Holmberg är överens om ett nytt kontrakt.

Det nya kontraktet väntas sträcka sig över 2029 och även om inget är påskrivet ännu så uppges bara formaliteter återstå innan allt är på plats.

