Uppgifter: Gais värvar 17-åring

Gais har siktet inställt på backtalangen Emil Civgin.

Om inget oförutsägbart sker kommer 17-åringen bära grönsvart 2026

Det rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

Emil Civgin skrev på för Enköping SK i somras. Ett halvår senare ser mittbacken ut att byta Division 1 mot Allsvenskan.

Enligt uppgifter till Expressen är Gais överens om ett kontrakt med 17-åringen och han förväntas presenteras snart.

Gais har sedan tidigare värvat spelare som Samuel Salter, Andreas Hermansen, Henry Sletsjö och Max Andersson under transferfönstret.

Göteborgsklubben inledde årets tävlingssäsong genom att slå Landskrona BoIS med 3-0 i Svenska cupen. På måndag ställs man mot Sandviken på bortaplan.