Uppgifter: Galatasaray jagar Atalanta-stjärnan

Galatasaray är på jakt efter en anfallare.

Enligt silly-journalisten Nicolo Schira visar klubben intresse för Atalantas Ademola Lookman.

Foto: Alamy

Galatasaray vill stärka upp på offensiven. Den turkiska storklubben uppges vara på jakt efter en anfallare.

En offensiv pjäs som har varit eftertraktad är Atalantas Ademola Lookman som tidigare i höstas velat flytta från Bergamoklubben – men som blivit kvar.

Enligt transferjournalisten Nicolo Schira är just Galatasaray intresserat av Lookman. Nigerianen finns med på klubbens lista över tänkbara värvningar i januarifönstret.

Lookman står noterad för tre mål och en assist på 14 matcher den här säsongen.