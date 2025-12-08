Uppgifter: Galatasaray jagar Atalanta-stjärnan
Galatasaray är på jakt efter en anfallare.
Enligt silly-journalisten Nicolo Schira visar klubben intresse för Atalantas Ademola Lookman.
Galatasaray vill stärka upp på offensiven. Den turkiska storklubben uppges vara på jakt efter en anfallare.
En offensiv pjäs som har varit eftertraktad är Atalantas Ademola Lookman som tidigare i höstas velat flytta från Bergamoklubben – men som blivit kvar.
Enligt transferjournalisten Nicolo Schira är just Galatasaray intresserat av Lookman. Nigerianen finns med på klubbens lista över tänkbara värvningar i januarifönstret.
Lookman står noterad för tre mål och en assist på 14 matcher den här säsongen.
