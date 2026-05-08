Uppgifter: Geertruida lämnar Sunderland
Lutsharel Geertruida ser ut att lämna Sunderland efter säsongen.
Enligt uppgifter kommer klubben inte att aktivera köpoptionen i avtalet med RB Leipzig.
Lutsharel Geertruida har under säsongen varit utlånad från RB Leipzig till Sunderland, men någon permanent övergång ser det inte ut att bli.
Enligt Sky-journalisten Philipp Hinze väljer Sunderland att inte utnyttja köpoptionen i låneavtalet, vilket innebär att den nederländske försvararen i första hand återvänder till RB Leipzig.
Samtidigt pekar mycket på att Geertruida inte blir kvar i den tyska klubben särskilt länge. Enligt Hinze finns intresse från flera klubbar i Europas fem största ligor och mycket talar för en permanent transfer under sommarens transferfönster.
