Uppgifter: Geertruida lämnar Sunderland

Lutsharel Geertruida ser ut att lämna Sunderland efter säsongen.

Enligt uppgifter kommer klubben inte att aktivera köpoptionen i avtalet med RB Leipzig.

Lutsharel Geertruida har under säsongen varit utlånad från RB Leipzig till Sunderland, men någon permanent övergång ser det inte ut att bli.

Enligt Sky-journalisten Philipp Hinze väljer Sunderland att inte utnyttja köpoptionen i låneavtalet, vilket innebär att den nederländske försvararen i första hand återvänder till RB Leipzig.

Samtidigt pekar mycket på att Geertruida inte blir kvar i den tyska klubben särskilt länge. Enligt Hinze finns intresse från flera klubbar i Europas fem största ligor och mycket talar för en permanent transfer under sommarens transferfönster.