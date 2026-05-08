Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Geertruida lämnar Sunderland

Author image
Moa Jansson
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Lutsharel Geertruida ser ut att lämna Sunderland efter säsongen.
Enligt uppgifter kommer klubben inte att aktivera köpoptionen i avtalet med RB Leipzig.

Foto: Bildbyrån

Lutsharel Geertruida har under säsongen varit utlånad från RB Leipzig till Sunderland, men någon permanent övergång ser det inte ut att bli.

Enligt Sky-journalisten Philipp Hinze väljer Sunderland att inte utnyttja köpoptionen i låneavtalet, vilket innebär att den nederländske försvararen i första hand återvänder till RB Leipzig.

Samtidigt pekar mycket på att Geertruida inte blir kvar i den tyska klubben särskilt länge. Enligt Hinze finns intresse från flera klubbar i Europas fem största ligor och mycket talar för en permanent transfer under sommarens transferfönster.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt