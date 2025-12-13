Uppgifter: Gjorts aktuell för allsvenskan – nu nära ny klubb

Emmanuel Onotu har gjorts aktuell för allsvenska klubbar.

Nu ser det istället ut att bli en flytt till FC Rosengård.

Detta enligt fotbolltransfers.com.

Foto: Bildbyrån

Emmanuel Onotu har imponerat i FC Stockholm den här säsongen och redan inför säsongen provade han med Djurgårdens IF.

Någon flytt dit blev det inte, utan det blev som sagt FC Stockholm men under året har han gjorts aktuell för flera andra allsvenska klubbar.

FotbollDirekt har haft uppgifter om IFK Göteborg, Degerfors IF och IK Sirius bland annat, men istället ser det nu ut att bli en flytt till en ettan-konkurrent.

Fotbolltransfers.com rapporterar nämligen att FC Rosengård gjort klart med Onotu. Sker inget oförutsett väntas han presenteras inom kort av klubben enligt sajten.

FC Rosengård väntas enligt sajten storsatsa i år, detta efter att Parken Sport & Entertainment, som äger FC Köpenhamn, blivit delägare i klubben.