Uppgifter: Guehi vill till Liverpool

Liverpool jagar Crystal Palace-backen Marc Guehi.

Nu uppges mittbacken vilja göra flytten till PL-jätten.

Det rapporterar Sky Sports.

Liverpool har enligt tidigare uppgifter lagt två bud på Crystal Palace-stjärnan Marc Guehi – men som ska ha nobbats.

Nu rapporterar Sky Sports att Liverpool är fortsatt intresserade av mittbacken och att Guehi själv vill göra flytten till de regerande Premier League-mästarna.

Enligt Sky kommer Liverpool att inleda förhandlingar med Crystal Palace om engelsmannen och sedermera att försöka nå ett personligt avtal med Guehi.

Marc Guehis kontrakt med Crystal Palace sträcker sig över 2026.