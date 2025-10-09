Uppgifter: Haaland kan ersätta Vinicius Jr

Real Madrid har hittat sin framtida ersättare till Vinicius Junior.

Enligt Cadena SER är det Erling Haaland som ”Los Blancos” är ute efter.

Foto: Bildbyrån

Real Madrid ser ut att bli av med brassen-stjärnan Vinicius Junior.

Enligt den spanska sajten Cadena SER har Real redan börjat visa intresse för en potentiell ersättare. Enligt sajten är det Manchester Citys Erling Haaland som blir förstavalet om brassen lämnar.

Vinicius Juniors kontraktsförhandlingar går inte framåt och brassens agent uppges kräva samma lön för sin klient som Kylian Mbappé.

Samtidigt ska det finnas intresse från saudiarabiska klubbar där Real Madrid skulle lyssna på ett bud runt 250 miljoner euro (ungefär 2,7miljarder kronor).

Haaland sitter på ett kontrakt med City till 2034.



