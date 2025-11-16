Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Häcken gör dubbelvärvning

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Häcken har redan gjort klart med två nyförvärv till nästa år.
Enligt Sportbladet är både Thelma Palmadottir, 17, och Josefin Baudou, 20, klara för mästarklubben.

250927 Häckens sportchef Christian Lundström under fotbollsmatchen i Damallsvenskan mellan AIK och Häcken den 27 september 2025 i Stockholm.
Foto: Bildbyrån

Häcken är svensk mästare på damsidan och vann damallsvenskan för allra första gången efter bortasegern mot Djurgården i förra veckan. Nu uppges mästarlaget göra dubbla förstärkningar inför nästa år.

Enligt Sportbladet har Häcken gjort klart med den isländska anfallstalangen Thelma Palmadottir värvas från Hafnarfjordur. 17-åringen sägs ha skrivit på ett kontrakt över tre år och väntas bli presenterad officiellt inom kort.

Även IK Uppsalas anfallare Josefin Baudou ska vara klar för Häcken enligt tidningen. Hon ska ha skrivit på för fyra år i mästarklubben.

