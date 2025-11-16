Uppgifter: Häcken gör dubbelvärvning

Häcken har redan gjort klart med två nyförvärv till nästa år.

Enligt Sportbladet är både Thelma Palmadottir, 17, och Josefin Baudou, 20, klara för mästarklubben.

Foto: Bildbyrån

Häcken är svensk mästare på damsidan och vann damallsvenskan för allra första gången efter bortasegern mot Djurgården i förra veckan. Nu uppges mästarlaget göra dubbla förstärkningar inför nästa år.

Enligt Sportbladet har Häcken gjort klart med den isländska anfallstalangen Thelma Palmadottir värvas från Hafnarfjordur. 17-åringen sägs ha skrivit på ett kontrakt över tre år och väntas bli presenterad officiellt inom kort.

Även IK Uppsalas anfallare Josefin Baudou ska vara klar för Häcken enligt tidningen. Hon ska ha skrivit på för fyra år i mästarklubben.