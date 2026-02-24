Uppgifter: Häcken intresserade av svenskdoldis

Svenskdoldisen Jakob Byström kan vara på väg till allsvenskan.

Bland annat BK Häcken uppges vara intresserade av 21-åringen.

Samtidigt så ska en utländsk klubb ha lagt bud på honom.

Foto: Bildbyrån

Jakob Byström lämnade IFK Stocksunds verksamhet för isländska Fram Reykjavík förra året.

Nu kan den 21-årige anfallaren vara på väg hem till Sverige och till allsvenskan.

Isländska fotbolti.net rapporterar nämligen nu om intresse från svenska klubbar, bland annat BK Häcken.

Enligt uppgifterna ska det även finnas intresse för honom utanför Sverige och en ickesvensk klubb ska ha lagt bud på honom.

Ifjol noterades han för åtta fullträffar på 21 matcher i Fram Reykjavík.