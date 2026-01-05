Uppgifter: Häcken värvar från Blåvitt

En känslig övergång uppges vara klar.

Enligt Sportbladet värvar Häcken Haydar Sultan, 17, från IFK Göteborg.

Foto: Bildbyrån

Den 17-åriga talangen Haydar Sultan håller till i IFK Göteborgs P19-lag men har ännu inte fått göra debut för A-laget. Nu väntas anfallaren göra en ”förbjuden flytt”.

Enligt Sportbladet är Sultan förlorad för ”Blåvitt” och är klar för en flytt till stadsrivalen Häcken. Tidningen skriver att det hela väntas bli officiellt inom den närmsta tiden. Lokaltidningen GP har tidigare rapporterat om att den infekterade flytten är på gång.

Haydar Sultan är fostrad i IFK Göteborg och ”Blåvitt” har tidigare försökt förlänga kontraktet med 17-åringen, enligt rapporter.