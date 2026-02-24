Uppgifter: Häcken vinner dragkampen om Ölvestad

Tuva Ölvestad, 20, har varit eftertraktad.

Nu rapporterar Expressen att BP-stjärnan är klar för BK Häcken.

Foto: Bildbyrån

Det har tidigare rapporterats om att Brommapojkarnas Tuva Ölvestad är eftertraktad. Tidigare uppgifter gör gällande att flera damallsvenska klubbar ska visa intresse.

Nu kommer Expressen med uppgifterna att de regerande mästarna BK Häcken vinner dragkampen om Ölvestad. Enligt tidningen rör det sig om en rekordaffär i damallsvenska mått mätt.

20-åringen har sedan en tid tillbaka varit korsbandsskadad och rehabar nu för att ta sig tillbaka.