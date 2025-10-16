Uppgifter: Håller hårt i stjärnan – PL-klubbar försöker

Juventus håller hårt i Khephren Thuram.

Detta trots försök från flera olika Premier League-klubbar.

Italienska jätten uppges ha avvisat flera förfrågningar de senaste månaderna.

Foto: Bildbyrån

Khephren Thuram har vuxit fram till en nyckelspelare i Juventus och detta har inte gått andra storklubbar ute i Europa obemärkt förbi.

TBR Football rapporterar nämligen att engelska storklubbar som Liverpool, Arsenal och Chelsea har inkommit med förfrågningar kring den franske mittfältaren de senaste månaderna.

Juventus inställning kring mittfältaren är dock tydlig.

Khephren Thuram som värvades från franska OGC Nice förra sommaren har kontrakt med Juventus fram till sommaren 2029.