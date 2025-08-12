Hammarby har lagt ett bud på KFUM Oslos Obilor Okeke, 23.

Det rapporterar både norska Nettavisen och Sportbladet.

Video FD Möter Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg

Hammarby är på jakt efter offensiv förstärkning och nu uppges ”Bajen” ha hittat rätt man. Enligt norska Nettavisen är Stockholmsklubben nära att komma överens med KFUM Oslo om en värvning av den 23-årige yttern Obilor Okeke.

Den norska tidningen skriver att Hammarby har lagt flera bud under den närmsta tiden, men nu ska klubbarna vara nära en överenskommelse. Även Sportbladet har liknande uppgifter.

Prislappen sägs landa på omrking motsvarande 5,7 miljoner kronor.

Okeke sitter på ett utgående kontrakt med KFUM och är fri att föra diskussioner med klubbar.