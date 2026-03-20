Uppgifter: Hammarby nobbades – ville värva dansk talang

Hammarby har försökt värva danske Charly Nouck, 21.

Men spelarens klubb Viborg har tackat nej till Bajen.

Det rapporterar Tipsbladet.

Hammarby IF har gjort flera offensiva värvningar under vinterfönstret som Victor Lind och Oliver Jordan Hagen. Nu rapporterar Tipsbladet att Bajen har försökt med Viborgs Charly Nouck.

Tipsbladet gör gällande att Hammarby velat köpa Nouck och att möjligheten till en affär fortfarande kvarstår så länge fönstret är öppet – men Viborg har avvisat.

Noucks kontrakt med Viborg sträcker sig till sommaren 2029.