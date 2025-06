Uppgifter: Hampus Skoglund förlänger med Hammarby

Han var den anonyma ytterbacken som tog sig in i Hammarbys startelva – och nu är en av seriens bästa på sin position.

Nu skriver Sportbladet att Hampus Skoglund kommer att bli kvar i Bajen.

Detta då han är muntligen överens med klubben om att förlänga sitt kontrakt.

Hampus Skoglund är en av Hammarbys mest flyttryktade spelare och har varit det under en tämligen lång tid.



Efter att ha slagit sig in i Bajens startelva från nära ingenstans har han gjort platsen ute till höger till sin och stått för en rad fina prestationer i allsvenskan.



Under vintern kunde FotbollDirekt avslöja att Hammarby hade fått bud på omkring tre miljoner euro för Skoglund – som man valde att tacka nej till.



– Vi har tackat nej till bud på Hampus, det stämmer, sade sportchef Mikael Hjelmberg till FD.



Nu skriver Sportbladet att 21-åringen kommer att bli kvar i Hammarby under en längre tid. Detta då han sägs vara muntligen överens om en förlängning med klubben som väntas bli officiell under den kommande veckan.



Hur långt det nya kontraktet är framgår inte av uppgifterna. Just nu har Skoglund kontrakt till och med slutet av 2027.