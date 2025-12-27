Uppgifter: Han kan ersätta Vinicius Junior i Real Madrid

Vinicius Juniors framtid i Real Madrid är oviss.

Om brassen skulle lämna vill ”Los Blancos” ersätta honom med PSG:s Vitinha.

Det rapporterar spanska Cadena SER.

Foto: Alamy

Turerna kring Vinicius Junior har pågått länge. Brassen uppges känna sig missnöjd i Real Madrid och har fått kritik av lagets supportrar. Samtidigt gör rapporter gällande att den spanska klubben vill behålla honom.

Om Vini Jr skulle lämna har Real Madrid ett namn som kan ersätta honom. Spanska Cadena SER rapporterar att PSG:s Vitinha kan ta Vini Juniors plats om brassen väljer att inte förlänga sitt kontrakt.

Cadena SER rapporterar vidare att det finns problem med en potentiell värvning av Vitinha. Portugisen har ingen utköpsklausul i sitt kontrakt men uppges kunna köpas loss för 100 miljoner euro, motsvarande drygt en miljard kronor, förutsatt att han vill lämna PSG.

Vitinhas kontrakt med Paris Saint-Germain sträcker sig till sommaren 2030.