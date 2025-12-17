Uppgifter: Han tar över Östers IF

Östers IF är på jakt efter en ny huvudtränare.

Nu har man gjort sitt val – och kommer att anställa Max Mölder.

Det uppger TuttoSvenskans Josip Ladan på plattformen X.

Det var i september som Martin Foyston fick sparken från den allsvenska nykomlingen Östers IF. I hans ställe kom Roberth Björknesjö in med uppdraget att försöka rädda Växjö-klubben kvar i allsvenskan.

Det lyckades han inte med och kort efter degraderingen till superettan löpte interimtränarens avtal ut.

Således är Öster på jakt efter en ny huvudtränare till nästa år. Tidigare har Smålandsposten uppgett att den förre Landskrona-tränaren Max Mölder, som senast var i polska Piast Gliwice, var klubbens huvudspår. Därefter skrev de att Mölder hade tackat nej till jobbet.

Nu kommer andra uppgifter om 41-åringens framtid. Enligt Tuttosvenskans Josip Ladan kommer Max Mölder att bli superettanklubbens nästa huvudtränare. Detta väntas presenteras inom kort.

Max Mölder fick sparken från Piast Gliwice i slutet av oktober 2025 och har stått utan uppdrag sedan dess.