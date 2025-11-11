Uppgifter: Hellberg aktuell för Swansea igen

Kim Hellberg ryktades till Swansea i somras – men någon flytt blev det aldrig.

Nu rapporterar sajten Wales Online att klubben har visat nytt intresse för Hammarbys tränare.

Foto: Bildbyrån

Kim Hellberg tog Hammarby till Europaspel och en andraplats den här säsongen i allsvenskan. Succén har lett till att flera klubbar visat intresse för tränaren.

I somras kopplades Hellberg ihop med Championship-klubben Swansea. Någon flytt blev det aldrig och han stannade kvar i Bajen.

Nu har Swansea sparkat tränaren Alan Sheehan och enligt sajten Wales Online att Hellberg återigen är aktuell för klubben. Där till ska även en första kontakt ha tagits mellan parterna samtidigt som de inte är nära något avtal.

Hellbergs kontrakt med Hammarby löper ut om ett år och i avtalet finns en utköpsklausul.