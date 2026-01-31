Uppgifter: Hellberg riskerar att tappa mittfältare – storklubben kan agera

Sverre Nypan är just nu utlånad till Kim Hellbergs Middlesbrough.

Det är dock inte säkert att han förblir det länge till.

Manchester City uppges nämligen överväga att återkalla norrmannen.

Foto: Bildbyrån

Manchester City värvade den norske jättetalangen Sverre Nypan från Rosenborgs BK förra sommaren och direkt så lånades mittfältaren ut till Middlesbrough, som numera tränas av Kim Hellberg.

Den norske jättetalangen har dock fått sparsamt med speltid i ”Boro” och han har inte startat någon av klubbens 18 senaste matcher och därför kan nu storklubben komma att agera.

Manchester Evening News rapporterar nämligen att City överväger att återkalla Nypan och således bryta lånet i förtid, detta då hans situation inte ser ut att vara på väg att förväntas.

Ifall Manchester City väljer att bryta lånet så kan en ny utlåning bli aktuell, men han kan också bli kvar i storklubben säsongen ut, enligt uppgifterna.

Nypan har kontrakt med Manchester City fram till sommaren 2030.