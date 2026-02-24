Uppgifter: Helsingborg värvar Nyarko

Helsingborgs IF fortsätter att värva.

Enligt sajten fotbolltransfers är HIF detaljer från Kevin Appiah Nyarko.

Foto: Bildbyrån

Helsingborgs IF har gjort ett flertalet värvningar inför den kommande säsongen i superettan. Däribland Timothé Rupil, Alexander Fesshaie och Jakob Voelkerling Persson.

Nu rapporterar sajten fotbolltransfers att HIF stärker upp i offensiven. Sajten gör gällande att Kevin Appiah Nyarko, 24, ansluter till klubben.

Nyarko lämnade Varbergs Bois för finska SJK Seinäjoki i somras. Under den tiden var Stevie Grieve tränare i den finska klubben – som numera är manager i HIF.

Nyarko noterades för tre mål på tio matcher i SJK Seinäjoki