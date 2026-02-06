Uppgifter: Helsingborgs har lagt bud på skotsk mittfältare

Helsingborgs IF kan vara på väg att förstärka med en skotsk mittfältare.

Skåneklubben uppges ha budat på Alex Lowry.

Foto: Bildbyrån

Helsingborgs nye tränare, Stevie Grieve, kan vara på väg att få in en landsman i truppen.

Expressen rapporterar nu att Skåneklubben lagt ett bud på den skotske mittfältaren Alex Lowry, som i dag tillhör Wycombe Wanderers.

Enligt uppgifterna så vill HIF låna in mittfältaren.

Det ska finnas flera andra klubbar med i bilden, bland annat amerikanska Sacramento Republic som spelar i USL.

Den här säsongen står mittfältaren noterad för ett mål och en assist på 15 matcher.