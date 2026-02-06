Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Helsingborgs har lagt bud på skotsk mittfältare

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Helsingborgs IF kan vara på väg att förstärka med en skotsk mittfältare.
Skåneklubben uppges ha budat på Alex Lowry.

Foto: Bildbyrån

Helsingborgs nye tränare, Stevie Grieve, kan vara på väg att få in en landsman i truppen.

Expressen rapporterar nu att Skåneklubben lagt ett bud på den skotske mittfältaren Alex Lowry, som i dag tillhör Wycombe Wanderers.
Enligt uppgifterna så vill HIF låna in mittfältaren.

Det ska finnas flera andra klubbar med i bilden, bland annat amerikanska Sacramento Republic som spelar i USL.

Den här säsongen står mittfältaren noterad för ett mål och en assist på 15 matcher.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt