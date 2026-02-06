Uppgifter: Helsingborgs har lagt bud på skotsk mittfältare
Helsingborgs IF kan vara på väg att förstärka med en skotsk mittfältare.
Skåneklubben uppges ha budat på Alex Lowry.
Helsingborgs nye tränare, Stevie Grieve, kan vara på väg att få in en landsman i truppen.
Expressen rapporterar nu att Skåneklubben lagt ett bud på den skotske mittfältaren Alex Lowry, som i dag tillhör Wycombe Wanderers.
Enligt uppgifterna så vill HIF låna in mittfältaren.
Det ska finnas flera andra klubbar med i bilden, bland annat amerikanska Sacramento Republic som spelar i USL.
Den här säsongen står mittfältaren noterad för ett mål och en assist på 15 matcher.
