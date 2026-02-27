Uppgifter: Höga prislappen på Osimhen

Victor Osimhen, 27, är eftertraktad.

Men den nigerianske anfallaren kostar en rejäl slant att köpa loss.

Detta enligt tidningen Tuttosport.

Foto: Bildbyrån

Victor Osimhen lämnade Napoli för turkiska Galatasaray sommaren 2025. Affären uppges ha landat på 75 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 800 miljoner kronor.

På senare tid har den nigerianske stjärnan kopplas ihop med ett antal klubbar. Bland annat Juventus och Inter. Anfallaren uppges ha flörtat med tanken på en flytt till Juventus. Men en övergång kan bli kostsam.

Enligt tidningen Tuttosport har Osimhens tidigare klubb Napoli satt en avgift på honom om en försäljning skulle ske innan september 2027. Utöver kostnaden för 27-åringens kontrakt tillkommer det en avgift på 50 miljoner euro, eller 530 miljoner kronor, skriver tidningen.

Osimhens kontrakt med Galatasaray sträcker sig till 2029.