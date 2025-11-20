Uppgifter: Högmo flyttar till Bulgarien
Per-Mathias Högmo ser ut att ha gjort klart med ny klubb.
Enligt Sportbladet blir norrmannen ny tränare för Ludogorets.
Han räddade kvar Djurgården i allsvenskan 2013 och vann SM-guld med BK Häcken 2022.
Efter att ha fått brutit med Molde i september ser Per-Mathias Högmo nu ut att ha gjort klart med ny klubb.
För enligt Sportbladet väntas norrmannen kommande dagar presenteras som ny tränare för bulgariska storlaget Ludogorets – samma klubb som nyligen besegrade Malmö FF i Europa League.
I Ludogorets spelar svenske mittbacken Edvin Kurtulus.
