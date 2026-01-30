Uppgifter: Holm kan gå till Juventus – i oväntad deal

Emil Holm kan ingå i en bytesaffär.

Svensken uppges vara nära att lämna Bologna för Juventus.

Det rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Emil Holm, 25, har på senare tid ryktats bort från Bologna. Svensken har kopplats ihop med Napoli och nu kommer transferexperten Fabrizio Romano med uppgifterna att Juventus vill värva honom.

Romano uppger att högerbacken kan ingå i en bytesaffär där João Mario går i motsatt riktning och att förhandlingar fortlöper. Romano skriver vidare att det kan röra sig om både en permanent övergång och ett låneavtal mellan klubbarna.

Emil Holm noteras för två mål och sex assist på totalt 48 matcher i Bologna. Kontraktet med klubben löper ut sommaren 2028.