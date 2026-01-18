Uppgifter: Imam Jagne kan flytta till Portugal

Efter ett år i IFK Göteborg kan Imam Jagne tacka för sig.

Detta då portugisiska Estrela da Amadora visar intresse för 22-åringen.

Det uppger Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Efter att ha slagit igenom i Mjällby AIF valde Imam Jagne, 22, att lämna Listerlandet för spel i IFK Göteborg inför fjolårssäsongen.

Där spelade mittfältaren totalt 30 matcher under året och gjorde två mål. Redan efter ett år i ”Blåvitt” kan dock Jagne flytta på sig.

Lyssnar man till uppgifter från Sportbladet har nämligen den portugisiska högstaligaklubben Estrela da Amadora visat intresse för att värva honom.

Vidare gör uppgifterna gällande att den portugisiska klubben har lagt ett första bud till IFK Göteborg och att de just nu förhandlar om en transfer.

I skrivande stund befinner sig Estrela da Amadora på en tolfteplats i den portugisiska högstaligan.