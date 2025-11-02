Uppgifter: Insigne nobbar bud för Serie A-comeback

Lorenzo Insigne står utan klubb.

Nu hoppas han kunna återvända till Serie A – närmare bestämt Lazio.

Det rapporterar sajten Football Italia.

Foto: Alamy

I somras löpte Lorenzo Insignes kontrakt med Toronto FC ut. Sedan dess har italienaren stått utan klubb och har jobbat på att kunna återvända till Serie A och återförenas med tränaren Maurizio Sarri i Lazio.

Sajten Football Italia rapporterar att Insigne har nobbat flera bud under tiden han väntat på att kunna lösa en övergång till Lazio. Nu väntas snart förhandlingarna påbörja för en potentiell flytt i januari.

Lorenzo Insigne spelade under Sarri i Napoli där han gjort totalt 434 tävlingsmatcher.