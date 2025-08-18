Liverpool får konkurrens om Marc Guéhi.

Inter uppges ge sig in i kampen om Crystal Palace-stjärnan.

Detta rapporterar CaughtOffside.

Marc Guéhi ryktas bort från Crystal Palace och framförallt har det ryktats om att en flytt till Liverpool är på gång.

Trots detta fanns mittbacken med från start i Crystal Palace premiär mot Chelsea igår och nu ser Liverpool ut att få ytterligare konkurrens om mittbacken.

Brittiska CaughtOffside rapporterar nu att Inter är intresserade.

Enligt sajten ska Giuseppe Marotta och sportchef Piero Ausilio gilla mittbacken.

Sedan tidigare har Crystal Palace uppgetts vilja ha 40-50 miljoner pund för att sälja stjärnan.