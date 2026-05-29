Uppgifter: Inter vill värva Jones – ger grönt ljus till flytt

Gianluca Di Marzio rapporterar att Liverpool-spelaren Curtis Jones är nära flytt. Han ser ut att hamna i Milano och Inter. Uppgifterna säger att övergången är värt 20 miljoner euro, vilket motsvarar 216 miljoner kronor.

Nu kommer Gazzetta dello Sport med nya uppgifter om att Jones själv har gett grönt ljus för en flytt och att klubbarna är i kontakt.

Övergångssumman väntas landa något högre än det ursprungliga budet, på 25 miljoner euro, cirka 270 miljoner kronor.

Jones har genom åren gjort 228 framträdanden med den engelska storklubben.