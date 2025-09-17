Uppgifter: Isac Lidberg aktuell för flytt till Mellanöstern

Isac Lidberg gör stor succé i tyska Darmstadt.

Nu kan han dock vara aktuell för en flytt till Mellanöstern.

Detta då han, enligt Expressen, jagas av klubbar från Qatar och Saudiarabien.

Foto: Alamy

Isac Lidberg har spelat för tyska Darmstadt sedan ett år tillbaka och växt fram till en nyckelspelare i 2.Bundesliga-klubben.

Under årets säsong har svensken spelat fem matcher i den tyska andraligan, i vilka det har blivit hela fem mål. Det innebär att 27-åringen leder skytteligan.

Nu kan det dock bli en flytt för Lidberg till vintern, då Expressen uppger att klubbar från Saudiarabien och Qatar är intresserade av att värva honom.

I tillägg till det skriver tidningen att det däremot inte är säkert om Darmstadt vill sälja sin stjärna mitt under säsong. Vidare sägs den tyska klubben ha nobbat ett bud från egyptiska Pyramids FC under sommaren, som var värt omkring 33 miljoner kronor.

Isac Lidbergs kontrakt med Darmstadt sträcker sig fram till sommaren 2027.