Uppgifter: Italiensk storklubb kan gå för Martinelli i vinter

Gabriel Martinelli ryktats bort från Arsenal under sommaren men yttern blev kvar.

I vinter kan dock AC Milan komma att göra försök kring brassen.

Gabriel Martinelli gjordes aktuell för en flytt bort från Arsenal i somras, men brassen är alltjämt kvar.

Frågan nu är dock ifall han bli kvar hela säsongen.

CaughtOffside rapporterar nämligen nu att AC Milan visar intresse och att den italienska storklubben kan komma att agera i januari kring brassen.

Martinelli ses som den perfekta ersättaren till Rafael Leão, som jagas av flera klubbar.

Det återstår att se ifall Milan gör några försök kring brassen.

I somras ville Arsenal enligt uppgifter ha 60 miljoner euro (660 miljoner kronor) för Martinelli, klubbarna som var intresserade då värderade dock brassen till 40 miljoner euro (440 miljoner kronor).