Uppgifter: Italiensk storklubb vill värva från FC Barcelona

AC Milan uppges vilja värva från FC Barcelona.

Milano-klubben uppges ha identifierat Gerard Martín som en perfekt förstärkning.

Foto: Bildbyrån

AC Milan ser ut att vilja förstärka försvaret inför sommarens transferfönster och man kan komma att göra det genom att värva från den spanska storklubben FC Barcelona.

Fichajes rapporterar att AC Milan har identifierat Gerard Martín som en perfekt förstärkning till defensiven.

Enligt uppgifterna väntas Milano-klubben vara beredd att betala 25 miljoner euro för försvararen, det vill säga 264 miljoner kronor.

Vänsterbacken har kontrakt med FC Barcelona fram till sommaren 2028 och står den här säsongen noterad för 19 matcher i La Liga.