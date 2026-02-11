Uppgifter: Italienska giganterna jagar Vicario

Guglielmo Vicario vill lämna Tottenham Hotspur.

Både Inter och Juventus jagar målvakten.

Det rapporterar La Gazzetta dello Sport.

Foto: Bildbyrån

Guglielmo Vicario, 29, anslöt till Tottenham Hotspur sommaren 2023. Italienaren har blivit första valet mellan stolparna men kan nu lämna klubben.

Vicario sitter på ett utgående kontrakt med Spurs och enligt La Gazzetta dello Sport vill han lämna. Samtidigt skriver tidningen att Juventus utmanar Inter om att värva 29-åringen i sommar. Vicario uppges kunna gå före Juve-keepern Michele Di Gregorio medan han skulle ses som enrak ersättare till Yann Sommer i Inter.

Vicario noteras för 110 matcher i Tottenham.