Jacob Rinne värvades till Djurgården förra sommaren.

Redan nu kan han vara på väg bort.

Det uppger Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Det var i augusti förra året som Djurgården presenterade Jacob Rinne som ny målvakt för klubben.

Sedan dess har 32-åringen pendlat mellan en start- och bänkplats och på senare tid har Filip Manjolovic tagit över förstaspaden i Jani Honkavaaras lag.

Det innebär, enligt Sportbladet, att Rinne nu kan vara på väg bort från Blåränderna – efter ett år i klubben.

Uppgifterna gör inte gällande huruvida det handlar om att bryta kontraktet eller att en utländsk klubb är nära att köpa loss målvakten. Däremot sägs Djurgården behöva göra sig beredda att leta efter en ny burväktare.

Jacob Rinne har kontrakt med Dif fram till slutet av 2028.