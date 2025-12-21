Uppgifter: Jeremejeff klar för PAOK Thessaloniki
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Alexander Jeremejeff fortsätter karriären i Grekland.
Enligt Sportbladet har den svenske anfallaren skrivit på för PAOK Thessaloniki.
Alexander Jeremejeff har valt att fortsätta karriären i PAOK Thessaloniki, rapporterar Sportbladet. Vidare skriver tidningen att 32-åringen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över 18 månader, med en option på ytterligare ett år.
Jeremejeff har under den senaste tiden kopplats ihop med både klubbar i allsvenskan och erbjudanden från Sydkorea, men valet föll till slut på PAOK. Övergången väntas bli officiell efter årsskiftet.
PAOK Thessaloniki ligger för närvarande trea i den grekiska högstaligan och är med i toppstriden.
Den här artikeln handlar om: