Uppgifter: Jesse Lingard klar för Corinthians

Enligt Fabrizio Romano har Corinthians värvat.

Jesse Lingard ska vara överens med den brasilianska klubben.

Foto: Bildbyrån

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano är Jesse Lingard är överens om en övergång till Brasilien och Corinthians. Kontraktet ska sträcka sig över ett år med option för att förlänga ytterligare ett.

Lingard ska ansluta som bossman och det som återstår nu är bara en läkarundersökning.

Jesse Lingard är mest känd för sin tid i Manchester United där han spelade 232 matcher.