Uppgifter: Jordan Simpson till BP

Enligt uppgifter till Sportbladet värvar BP från HTFF.

Det handlar om den 22-åriga mittbacken Jordan Simpson.

Foto: Bildbyrån

JULIETTE VURAL

Jordan Simpson, 22, som i år spelade med Hammarby TFF är nu klar för IF Brommapojkarna, enligt Sportbladet. Tidningen skriver att kontraktet är påskrivet och mittbacken väntas presenteras inom den närmsta tiden.

Efter en tung förlust mot Örebro SK under kvalet till superettan blev HTFF kvar i division 1 ännu ett år, mittbacken som stod för 29 matcher, ett mål och tre framspelningar under säsongen verkar dock lämna, enligt Sportbladet.

Jordan Simpson har varit del av HTFF sedan 2023.