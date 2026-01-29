Uppgifter: Jörgen Strand Larsen nära Crystal Palace 

Jean-Philippe Mateta har ryktats bort från Crystal Palace

Hans ersättare kan vara en norrman, enligt The Athletic.

Foto: Bildbyrån

Jörgen Strand Larsen har inte haft en lyckad tid i Wolverhampton efter att han skrev på ett permanent avtal med klubben i somras. Den här säsongen har det endast blivit ett mål på 19 matcher i Premier League. Wolves kämpar därtill i botten av tabellen med åtta ynka poäng.

Nu kan norrmannen vara på väg att byta upp sig.

Enligt The Athletic är Crystal Palace nära en muntlig överenskommelse med 25-åringen. Transfersumman ska enligt sajten ligga på 45 miljoner pund (motsvarande runt 549 miljoner svenska kronor) med ytterligare fem miljoner pund (61 miljoner kronor) i bonusar.

Strand Larsen har tidigare representerat Celta Vigo, Groningen och Sarpsborg. Han står noterad för 24 landskamper för Norge.