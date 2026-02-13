Uppgifter: Juventus-försvararen aktuell för engelsk storklubb

Pierre Kalulu är aktuell för Premier League.

Manchester United uppges vara intresserade av fransmannen.

Foto: Bildbyrån

Pierre Kalulu har stått för en mycket fin säsong i Juventus.

Den unge fransmannen står noterad för två mål och fyra assist på 24 matcher i Serie A den här säsongen och nu rapporteras det på nytt om intresse från Premier League för försvararen.

Tuttosport rapporterar nu att Manchester United visar intresse för fransmannen.

Juventus sägs vara medvetna om intresset och den italienska storklubben ska vara beredd att erbjuda försvararen ett nytt fyraårskontrakt, som skulle medföra en ordentlig löneökning.

25-åringens nuvarande kontrakt med Juventus sträcker sig fram till sommaren 2029.