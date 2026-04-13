Uppgifter: Juventus har ändrat sig – Holm kan stanna

Emil Holm är utlånad till Juventus från Bologna.

Nu kommer nya uppgifter från Corriere dello Sport om att svensken kan stanna i Juventus.

Foto: Bildbyrån

Emil Holm är utlånad från Bologna till Juventus och låneavtalet innehåller en utköpsklausul. Men nu kommer nya uppgifter om att han kan stanna.

Enligt Corriere dello Sport gjorde Holm ett starkt intryck på klubbledningen när han var tillbaka från skada i helgen. I lördags låg han bakom matchens enda mål mot sin tidigare klubb Atalanta.

Tidningen skriver att det finns en möjlighet att Holm spelar vidare i Juventus även nästa säsong – men via en annan lösning. Klubben uppges inte vilja betala utköpsklausulen på 15 miljoner euro (cirka 163 miljoner kronor), men en förlängd utlåning kan bli aktuell.

”Juventus och Bologna är nöjda med sina respektive spelare och arbetar på en lösning som passar båda parter”, skriver CdS.

Emil Holm har hittills gjort fyra matcher för Juventus sedan han anslöt på lån i januari.