Uppgifter: Juventus vill behålla Spalletti

Juventus vill ha kvar Luciano Spalletti.

Ett möte om framtiden ska ske mellan klubben och huvudtränaren.

Detta enligt transferjournalisten Nicolo Schira.

Foto: Alamy

Luciano Spalletti tog över Juventus i fjol. Klubben ligger på en sjätteplats i Serie A och har nyligen åkt ur Champions League.

Trots det uppger den italienska journalisten Nicolo Schira att Spalletti blir kvar. Enligt journalisten vill Juventus förlänga med tränaren och ett möte om framtiden väntas äga rum de närmst dagarna.

Spallettis nuvarande avtal sträcker sig till sommaren men Juventus är villiga att förlänga till 2028, enligt Schira.