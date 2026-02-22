Uppgifter: Juventus vill ha De Gea

Juventus har haft det tufft i målet.

Nu letar klubben efter en ny målvakt.

Enligt La Stampa har Juventus tagit kontakt med David De Gea.

Foto: Bildbyrån

Juventus har haft problem med målvaktspositionen denna säsongen och har släppt in lite för mycket. Michele Di Gregorio har varit förstavalet, men flera kostsamma misstag har lett till osäkerhet kring hans framtid vilket har gjort att klubben har börjat snegla på alternativa värvningar till sommaren.

Enligt La Stampa har Juventus tagit kontakt med David De Geas representanter. Klubben är fast besluten att förstärka målvaktsposten inför nästa säsong.

David De Gea är ett av namnen som diskuteras. Den tidigare Manchester United-målvakten finns med på en lista över möjliga kandidater, samtidigt som Juventus arbetar med flera parallella spår.