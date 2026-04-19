Uppgifter: Juventus vill låna in Bardghji

Roony Bardghji kan lånas ut från Barcelona.

Enligt uppgifter från den spanska tidningen Mundo Deportivo, kan svensken gå på lån till Juventus.

Barcelona värvade Roony Bardghji i somras och i samband med övergången var det mycket rytkten om att svensken skulle lånas ut, men så blev det inte.

Denna säsongen har han noterats för två mål och fyra framspelningar på 23 tävlingsmatcher för Barcelona. Men nu kommer nya uppgifter om att Roony Bardghji kan lånas ut.

Den spanska tidningen Mundo Deportivo skriver att Juventus är med på jakten för att säkra upp svensken. Den italienska storklubben ska ha uttryckt intresse för att låna Bardghji över nästa säsong.