Uppgifter: Kalmar FF värvar mittfältare från Ilves

Kalmar FF fortsätter att förstärka sin trupp inför allsvenskan 2026.

Detta om man får tro podcasten “Kalmar Tills Jag Dör”.

De menar att Ilves-spelaren Marius Söderbäck är klar för Smålandsföreningen.

Foto: Alamy

Under sommaren 2023 värvades den 22-årige mittfältaren Marius Söderbäck till Ilves där han har växt fram till en viktig kugge i laget.

Totalt sett har det blivit spel i 83 matcher för klubben i vilka han har gjort 12 mål och 14 assist.

Nu ser Söderbäck ut att vara på väg till Sverige och allsvenskan. Lyssnar man till podcasten “Kalmar Tills Jag Dör” är 22-åringen klar för Kalmar FF.

Således ser Söderbäck ut att köpas loss från Ilves, som han har kontrakt med fram till slutet av året.

KTJD är precis som utlovat tillbaka! I avsnittet avhandlar vi veckans två nyförvärv – där vi återigen ställer oss frågande till kontraktslängderna. Utöver det kan vi avslöja att Marius Söderbäck är klar för föreningen, en värvning vi båda är taggade på.https://t.co/9CVLEzUTdE — Kalmar Tills Jag Dör (@ktjdpodden) February 12, 2026



