Uppgifter: Kalmar FF vill värva Ingimundarson

Valdimar Thór Ingimundarson kan värvas till Kalmar FF.

Islänningen kan lämna Víkingur.

Foto: Bildbyrån

Kalmar FF kan värva islänningen Valdimar Thór Ingimundarson. Det uppger Fotbolti.net.

Någon överenskommelse har ännu inte nåtts men uppgifterna delger att det finns intresse från Kalmars håll. Om det blir en övergång kommer den bli klar inom kort.

26-åringen spelar för närvarande i Víkingur i den isländska högstaligan och har ett kontrakt som sträcker sig till slutet av 2027.