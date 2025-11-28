Uppgifter: Kalvin Phillips aktuell för återkomst i Leeds

Han spelade i klubben mellan 2015 och 2022.

Nu kan Kalvin Phillips vara aktuell för en comeback i Leeds United.

Det rapporterar Daily Mirror.

Foto: Bildbyrån

Kalvin Phillips är fostrad i Leeds United och flyttades upp i klubbens A-lag år 2015. Därefter spelade han 234 matcher innan han lämnade för Manchester City.

Där har det dock inte gått som den 29-årige mittfältaren har tänkt sig när skador och en sämre form har gjort att han har lånats ut i två raka säsonger (först West Ham, sedan Ipswich). Nu kan han vara föremål för ännu ett lån.

Enligt Daily Mirror har Leeds United hört av sig angående Philips då man vill låna in honom i januari. Däremot gör uppgifterna gällande att City inte är övertygade om ännu ett lån inom Premier League.

Istället ska Manchester City vara villiga att släppa mittfältaren till klubbar i Spanien, Tyskland eller Frankrike.

