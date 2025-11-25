Uppgifter: Kan kopiera Cunha och skriva på för United

I somras lämnade Matheus Cunha Wolverhampton för Manchester United.

Nu kan landsmannen João Gomes göra samma flytt.

Detta uppger brasilianska Trivela.

Foto: Bildbyrån

Wolverhamptons nya tränare Rob Edwards, som lämnade Middlesbrough vilket möjliggjorde Kim Hellbergs flytt från Hammarby till klubben, sa tidigare i veckan att det inte pågår några förhandlingar kring en transfer för brassestjärnan João Gomes.

Men brasilianska tidningen Trivela kommer med uppgifter om att Manchester United kan komma att värva landslagsmannen redan i januari i en övergångssumma på omkring en halv miljard svenska kronor.

24-åringen kom från Flamengo för snart tre år sedan och nu kan han alltså komma att kopiera landsmannen Matheus Cunha som i somras lämnade Wolverhampton för just Manchester United.