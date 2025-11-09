Uppgifter: Kups jagar Sundsvall-tränaren

De finska mästarna Kups sneglar på Gif Sundsvalls tränare Erol Ates.

Det rapporterar Sundsvalls Tidning, som refererar till finska Savon Savonmat.

Foto: Bildbyrån

Kups är finska mästare 2025. Nu ser de ut att bli av med tränaren Jarkko Wiss i vinter och letar efter en ersättare. Nu uppges blickarna vändas mot Sverige.

Enligt Sundsvalls Tidning, som refererar till finska Savon Savonmat, visar den finska klubben intresse för Gif Sundsvalls tränare Erol Ates.

– Kuopion är en storklubb och det vore en bra klubb för vilken tränare som helst. Jag kan inte säga mer än så, säger Ates till lokaltidningen.

Ates om Kups har hört av sig till honom:

– Det finns alltid intresse för tränare och klubbar kontaktar alltid flera tränare. Jag kan inte säga ja eller nej, jag känner folk i den klubben, men kan inte kommentera sådant. Det vore inte sjyst mot varken dem eller mot vår klubb att kommentera en sådan kontakt.

Gif Sundsvall slutade på en elfteplats i superettan 2025.