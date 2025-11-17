Uppgifter: Lämnar BP – drar till sig stort intresse

Daleho Irandust uppges lämna IF Brommapojkarna i samband med att hans kontrakt går ut.

Samtidigt ska intresset för honom vara stort.

Detta rapporterar fotbolltransfers.com.

Foto: Bildbyrån

Daleho Irandust noterades för tre mål och fem assist i allsvenskan den gångna säsongen för IF Brommapojkarna, några fler framträdanden för 27-åringen i Stockholmsklubben ser det dock inte ut att bli.

Fotbolltransfers.com rapporterar nämligen nu att Irandust väntas lämna klubben i samband med att hans kontrakt löper ut vid årsskiftet.

Vad som väntar 27-åringen sedan återstår att se, men han ser ut att ha flera alternativ.

Enligt sajten drar han nämligen till sig intresse från klubbar i Kina, Polen och Österrike. Det ska även finnas intresse från allsvenska konkurrenter.

Sedan flytten till BP inför fjolårssäsongen har det totalt blivit fem mål och sju assist på 50 framträdanden för Irandust.