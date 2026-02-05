Uppgifter: Landskrona på väg att sälja för flera miljoner

Max Nilsson ser ut att flytta till Norge.

Mittfältaren uppges vara nära Fredrikstad.

Foto: Bildbyrån

Landskrona Bois ser ut att sälja unge mittfältaren Max Nilsson.

Norra Skåne rapporterar att en övergång till norska Fredrikstad är på gång och Skåneklubben ser ut att tjäna bra pengar. Enligt uppgifterna väntas Nilsson köpas loss för åtta miljoner kronor.

Nilsson som kom till Landskrona Bois från Hässleholms IF säsongen 2023 har kontrakt med klubben över säsongen 2027.

Ifjol noterades den 20-årige mittfältaren för två mål och tre assist på 26 matcher i superettan.