St. Paulis svenske spelare, Eric Smith, har intresse på sig.

Enligt tyska medier har Leicester kontakt med klubben kring 28-åringen.

Foto: Bildbyrån

Enligt Hamburger Abendblatt och transfermarkt.de har ”The Foxes” tagit kontakt med Bundesliga-klubben om en möjlig övergång av svenske Eric Smith, något som Fotbollskanalen var först att rapportera om. Spelaren självs sägs vara positivt inställd till det.

St. Paulis sportchef Andreas Bornemann betonar dock att klubben inte planerar att sälja nyckelspelare just nu:



–Vi släpper inga nyckelspelare i detta fönster, säger han enligt fussballtransfers.com.

Eric Smith kom till St. Pauli 2021 och har tidigare spelat för klubbar som IFK Norrköping, Gent och Halmstads BK.